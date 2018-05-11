كينيا تطلق أول قمر صناعي منتج محليا إلى الفضاء

أطلقت كينيا اليوم الجمعة، أول قمر صناعي تم إنتاجه محليا إلى الفضاء.

وأعلنت جامعة نيروبي، التي تولي فريق تابع لها تطوير القمر الصناعي، في بيان، أن رحلة القمر الصناعي متناهي الصغر "1 كيه.يو.إن.إس.بي.إف" ستكون أول رحلة تسجلها كينيا لقمر صناعي من انتاجها إلى الفضاء الخارجي.

وقال بيتر مبيتي نائب مستشار الجامعة إن الفريق يأمل في "صنع تاريخ".

وأطلقت وكالة الفضاء اليابانية في طوكيو اليوم الجمعة القمر الصناعي، الذي يبلغ ارتفاعه عشرة سنتيمترات فقط وقادر على توفير مراقبة محدودة للارض وبث صوتي، في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وجاء في البيان أنه إذا نجحت عملية الاطلاق، يعتزم العلماء في الجامعة تطوير أقمار صناعية أكبر عالية الدقة "بقيمة علمية وتكنولوجية كبيرة".

وتأمل كينيا في أن تطلق برنامجها الفضائي الخاص، بتكلفة تتراوح ما بين 500 ألف ومليون دولار سنويا، حسب الجامعة.

وتنطوي الاقمار الصناعية المخصصة للاغراض التجارية على إمكانيات اقتصادية كبيرة لكينيا، من بينها رسم الخرائط والمسح الأرضي وتوقعات الطقس ورسم خرائط الامن الغذائي والتعامل مع الكوارث ومراقبة السواحل والحدود والتعامل مع الغابات ومراقبة الحياة البرية.

ويتعاون علماء كينيون بالفعل مع مكتب الامم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية وجامعة روما في إيطاليا لدعم الابتكار في كينيا.