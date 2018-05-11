مدرب إيفرتون يؤكد إقتراب رحيل روني للدوري الأمريكي

أكد سام الارديس المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الجمعة "يبدو أن هناك اهتماما" من جانب دي سي يونايتد الأمريكي لضم مهاجم الفريق واين روني.



وتحدثت تقارير صحفية أمس الخميس عن توصل روني لاتفاق مع النادي الأمريكي للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.



وأوضح الارديس أنه لن يقف في طريق روني إذا أراد الرحيل، ولكن القائد السابق لمنتخب إنجلترا لم يطلب بعد الرحيل.



وأشار "تفهمي للموقف أنه يبدو أن هناك بعض المفاوضات جارية على الخط".



وأضاف "لا اتطرق إلى أي شيء يتعلق بصفقات الانتقال لذا كل ما أعرفه أنه يبدو وأن هناك اهتماما من دي سي يونايتد، إلى أين وصلت المفاوضات وما هو موقف واين، لا يمكنني الافصاح في الوقت الحالي".



وقال "ولكن فيما يتعلق بتوضيح الصورة حول بقاء واين أو رحيله، سأكتشف المزيد لاحقا عندما يأتي اللاعب إلى التدريبات".



وعاد روني 32 إلى إيفرتون الصيف الماضي بعد 13 عاما قضاها في مانشستر يونايتد.