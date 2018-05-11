الكويت توقع مع الفلبين اتفاقية تنظيم العمالة المنزلية

أعلن وزير خارجية الفلبين، آلان بيتر كايتانو، عن توقيع اتفاقية تنظيم العمالة بين الفلبين والكويت.

وأضاف كايتانو ،خلال مؤتمر صحفي عقد بالكويت، اليوم الجمعة مع نظيره الكويتي إن بلاده بصدد تعيين سفير جديد لها بالكويت بديلا عن السفير الفلبيني السابق الذي اعتبرته الكويت شخص غير مرغوب فيه.

ورافق وزير الخارجية الفلبيني كل من وزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين سيلفيستري بيليو والمبعوث الخاص للرئيس الفلبيني عبدالله ماماو ومستشار الرئيس الفلبيني والمتحدث الرئاسي هاري روك.

وكانت الخارجية الكويتية أبلغت السفير الفلبيني لديها الشهر الماضي بأنه شخص غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، مبينة أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.

وكان كايتانو، اعتذر لدولة الكويت بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة بلاده في الكويت، وهم يساعدون خادمات فلبينيات على الهرب من مشغليهن "المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن".

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرته وزارة الخارجية الفلبينية الشهر الماضي، امرأة تفر من منزل قبل أن تستقل سيارة كانت بانتظارها، يعتقد انها تابعة للسفارة الفلبينية.

واعتبرت الكويت تهريب السفارة للخادمات انتهاكا لسيادتها، ما يزيد من التوتر القائم أصلا بين البلدين منذ مقتل خادمة فلبينية في الكويت والعثور على جثتها مخبأة في ثلاجة في شباط/فبراير الماضي.