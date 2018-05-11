جماهير الأهلي تُوجه رسالة للسعيد في ليلة اعتزال غالي





وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة للاعب الفريق السابق، عبد الله السعيد المحترف في صفوف كوبيون بالوسيورا، وذلك خلال مباراة إعتزال قائد المارد الأحمر، حسام غالي والتي أُقيمت على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ورفعت جماهير النادي الأهلي لافتة كُتب عليها :"الأهلي فوق الجميع، وفوق اللي مالوش بديل"، في إشارة غير مباشرة للاعب عبدالله السعيد الذي أكد بعض الخبراء الفنيين وبعض مسئولي النادي الأهلي أنه ليس له بديل من حيث الإمكانيات في الملاعب المصرية بأكملها.

يُذكر أن عبد الله السعيد كان قد اتجه للإحتراف في نادي كوبيون بالوسيورا بعد أزمة ضخمة هزت الأوساط الرياضية المصرية، حيث كان قد قام بالتعاقد مع الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي مستغلاً انتهاء عقده مع المارد، قبل أن يُعود ويُجدد تعاقده مع القلعة الحمراء.