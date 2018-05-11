وزير النقل: الانتهاء من الطريق الدائري الإقليمي منتصف شهر رمضان

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن العام الحالي سيكون الأخير لمعاناة المواطنين الذين يستخدمون الطريق الدائري، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من الطريق الدائري الإقليمي منتصف شهر رمضان المقبل.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، «أوشكنا على الانتهاء من الطريق الدائري الإقليمي، وجاري العمل على آخر 7 كيلو متر منه حتى تكتمل الدائرة»، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي مشكلات مرورية مرة أخرى.

وأشاد بمجهودات القيادة السياسية وحرصها على تطوير شبكة الطرق بشكل لائق للمواطنين، قائلًا: «إن ما تم تنفيذه حتى الآن هو نتاج إرادة سياسية وبرنامج الحكومة القوي، فضلًا عن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مثل هذه المشروعات من أجل تحقيق الراحة للمواطنين».

جدير بالذكر أن الطريق الدائري الإقليمي، يبدأ بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، ويتقاطع مع الطريق القديم «القاهرة-بلبيس»، وتقاطع آخر «القاهرة-الإسماعيلية»، ومنها لـ«القاهرة-السويس»، ويتقاطع مع «القطامية-العين السخنة»، ويبعد 52 كيلو مترًا عن العاصمة، ويتشعب حتى «القاهرة-أسيوط الشرقي والغربي»، ومنها إلى طريق «القاهرة-الفيوم»، ويستكمل حتى يصل لـ«القاهرة-الواحات»، ثم إلى «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي، بإجمالي طول يبلغ 390 كيلو مترًا.