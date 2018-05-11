العبادي يرفض المشاركة في حكومة محاصصة عراقية جديدة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء الخميس، رفضه المشاركة في حكومة عراقية جديدة تقوم على المحاصصة.



وقال العبادي، في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» "قد أجبرت على الدخول في الانتخابات البرلمانية الحالية، وأنا على المستوى الشخصي، لا أرغب بالترشيح لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة؛ لأنني أطمح بالخروج من الحكومة وأنا في قمة انجازاتي ونجاحي وأضرب مثلا للآخرين أن هذه السلطة لا أريدها، لهذا بقيت رافضا للدخول في الانتخابات الحالية إلى آخر وقت".



وأضاف "لقد بقيت متأخرا لآخر يوم في التسجيل للمشاركة في الانتخابات، وتم تشكيل الفريق الإعلامي للانتخابات بعد تأخر، وقد أبلغني المقربون مني: أنك تريد أن تخذلنا ويجب عليك إكمال المهمة وإعطاؤنا الأمل للمرحلة المقبلة".



وقال "على المستوى الشخصي سأكون سعيدا في حال عدم دخولي في الحكومة المقبلة، وإذا أراد الشركاء في العملية السياسية تشكيل حكومة محاصصة مثل السابق لن أكون مشاركا فيها، لأن ذلك سيعيدنا إلى المربع الأول من المحاصصة والامتيازات، وتوزيع المناصب فيما بينهم وهذا خداع للناس ولن أكون شريكا في انهيار ثان للدولة وسأقف ضدهم".



وأضاف "لا أقبل العودة إلى الماضي بغض النظر بقيت في منصبي أم لا"، متابعا: "لم استخدم الأموال العامة في الدعاية الانتخابية الحالية".



ودعا العبادي العراقيين "إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة"، وأشار إلى أن جميع مراكز الاقتراع ستكون مؤمنة.