استطلاع: 54% من الإسرائيليين يتوقعون حربًا مع إيران

كشف استطلاع رأى أجرى لصالح صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن 54% من الإسرائيليين يتوقعون مواجهة عسكرية مع إيران.

وذكرت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم، أن الاستطلاع أجراه مركز «بانيلز بوليتيكس» قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلى فجر أمس، على عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا. وحسب الاستطلاع، فإن 54% من الإسرائيليين يرون أن المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران «باتت قريبة». وأضاف أن 18% متأكدون من ذلك، فيما يرى 36% أن احتمالات ذلك مرتفعة.

وبين الاستطلاع أن 69 % من الإسرائيليين «راضون» عن السياسة الإسرائيلية تجاه إيران. وذلك فى وقت يؤيد فيه 54% ما قاله بعض المسئولين السياسيين فى إسرائيل، إنه «إن فرضت علينا مواجهة عسكرية مع إيران، فالأفضل أن تحدث الآن وليس فى مرحلة لاحقة». بالمقابل عبرت نسبة موازية (أى 54 %) عن قلقها من وضع الجبهة الداخلية فى إسرائيل.

وبين الاستطلاع أن 38% يرون أن قرار الحرب (بشكل عام وليس فقط مع إيران) يجب أن يصدر فقط عن المجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، فى حين أيد 22 % حصره فى يد رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع.

وكان الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) أقر الأسبوع الماضى، مشروع قانون يحصر حق إعلان الحرب بيد رئيس الوزراء الإسرائيلى بعد استشارة وزير دفاعه. ويلاقى هذا القانون كما تقول «معاريف» معارضة فى إسرائيل، إذ عبر 45% عن رفضهم له، فيما دعمه 38%.