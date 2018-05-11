الأمم المتحدة تحذر من المزيد من الهجمات على مواقع تسجيل الناخبين في أفغانستان

حذرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) من زيادة الهجمات على مواقع تسجيل الناخبين في أفغانستان، حيث تستعد البلاد لانتخابات برلمانية من المقرر أن تجرى في أكتوبر المقبل.

وطبقا لتقرير البعثة، فإنه تم تسجيل 23 حادثا متعلقا بالانتخابات، من بين ذلك هجمات منسقة على مواقع تسجيل الناخبين، منذ 14 نيسان/إبريل، وهي بداية عملية التسجيل.

ووصف تاداميشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ذلك بأنها "هجمات على الديمقراطية".

واستنادا إلى أرقام الأمم المتحدة، فإن الضحايا بالاساس مدنيين، حيث أن إجمالي 271 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجمات.

ووقع أكثر هجوم دموي متعلق بالانتخابات في مركز لتسجيل الناخبين في حي "دشت برجي" غرب كابول، وهي منطقة تهيمن عليها أغلبية شيعية، في 22 إبريل، مما أسفر عن مقتل 60 شخصا، طبقا لما ذكره التقرير الصادر أمس الخميس.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) المسؤولية عن الهجوم، عبر وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم.

وطبقا لتقرير الامم المتحدة، فإن حوالي 75 بالمئة من الحوادث وقعت في مساجد ومدارس، يتم استخدامها كمراكز لتسجيل الناخبين.

ويمكن أن تخضع أكثر من 40 بالمئة من مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الافغانية لمخاطر أمنية، مما يضر بالناخبين، حسب أحد مراقبي الانتخابات في أواخر مارس الماضي.