هيل هاوندز بطل الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية رجال

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حقق فريق هيل هاوندز بطولة الدوري المصري لكرة القدم الامريكية بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق كايرو ولفز بنتيجة 12/0.

أقيمت المباراه النهائية للدوري المصري لكرة القدم الأميركة بالمركز الأولمبي بالمعادي للعام الثالث على التوالي وسط حضور جماهيري كبير للفريقين. كما شهدت المدرجات تواجد عدد من الفنانين وبعض الجاليات الاجنبيه المهتمه برياضة كره القدم الامريكيه. كم حرص العديد من القنوات التلفزيونية على تغطية فاعليات الدوري

و شهد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المباراة النهائيه وأثنى على تنظيم الائتلاف المصري لكرة القدم الامريكية برئاسة عمرو حبو لفعاليات بطولة الدوري.

فاز بجائزة أفضل لاعب مهاجم : ماثيو كيرشي

و افضل لاعب مدافع : حسن الجنايني

وافضل لاعب صاعد : مهند الصاوي

واللاعب الأكثر تحسنا : احمد جهاد مطر

و درع العرفان و التقدير : أندرو جبره

وافضل لاعب في المبارة النهائية : ماثيو كيري وافضل مدرب : جون بيرلسون

وشهد ختام الدوري الدكتورة هدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة بوزارة الشباب والرياضة وعاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبى بالمعادي . ، وعمرو حبو رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الامريكية والمهندس علي رفيق احد مؤسسي الائتلاف.

وشارك في الدوري 700 لاعب ولاعبه يمثلون فرق ( كايرو ولفز - هيل هاوندز – كايرو وريرز – كايرو بيرز – تايجرزmsa – ايجلز guc – الجزيره ثاندر - تاتينز auc) ويشارك كل فريق في منافسات الرجال والسيدات.