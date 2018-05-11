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ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجات علي مقياس ريختر،فجر اليوم الجمعة، مدينة بهاباد في محافظة يزد وسط إيران .

وأشار مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران إن مركز الهزة الأرضية كان عند التقاء خطي الطول 55.70 والعرض 32.14 درجة،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم ترد أي تقارير عن الخسائر المحتملة جراء هذه الهزة.

كان زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مساء أمس الخميس، مدينة سرخس بمحافظة خراسان الرضوية شرقي إيران.

ولم ترد بعد أي تقارير عن حجم الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الزلزال.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.