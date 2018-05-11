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جمال العدل: فوجئت باستبعاد مسلسلي يسرا وهنيدي من خريطة ON في رمضان

كتبت - إيناس عبد الله:
نشر فى : الجمعة 11 مايو 2018 - 1:15 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 مايو 2018 - 1:15 ص
• المحطة لم تبلغني رسميا.. وعلمت الخبر من وكيلها الإعلاني

صرح المنتج جمال العدل بأنه فوجيء مساء أمس الخميس بقرار إدارة قنوات أون باستبعاد مسلسلي «أرض النفاق» لمحمد هنيدي و«لدينا أقوال أخرى» بطولة يسرا من خريطتها الدرامية، مضيفا أنه لم يتم إبلاغه رسميا بهذا القرار وأنه عرف عن طريق الوكيل الإعلاني للقناة.

ونفى العدل أن يكون لهذا القرار أي تأثير على سير العمل في كلا من المسلسلين، مشيرًا إلى أن التصوير يجري حاليا والأبطال متواجدين في اللوكيشن للانتهاء من تصويره قبل بداية رمضان، موضحًا أن كلا المسلسلين تم تسويقهما لـ9 قنوات بالمغرب وتونس والردن والخليج للعرض في موسم رمضان المقبل.

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