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روسيا: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»

موسكو - دب ا
نشر فى : الجمعة 11 مايو 2018 - 9:57 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 مايو 2018 - 9:57 ص

صرح مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري-التقني، فلاديمير كوجين، اليوم الجمعة، يأنه لا يوجد هناك مفاوضات بشأن تزويد سورية بنظم الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس -300".

وقال كوجين، لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية: "حتى الآن، لم يجر الحديث حول أي عمليات تسليم للأنظمة الحديثة (الدفاع الجوي)".

وأشار كوجين،في التصريحات التي أوردتها وكالة سبوتنيك، إلى أن القوات المسلحة السورية لديها "كل ما تحتاجه".

يذكر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، قد تعيد النظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي " إس-300 "، وذلك على خلفية الضربات الصاروخية التي تعرضت لها سوريا من قبل التحالف الغربي الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا) يوم 14 أبريل، كرد على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.


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