عشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

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أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في إطار الجمعة السابعة من مسيرات العودة الكبرى.

وبدأ شبان فلسطينيون بالاقتراب من السياج الفاصل وإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل، فيما أشعل آخرون إطارات مطاطية.

وتوافد ألاف الفلسطينيين منذ ساعات صباح اليوم للتظاهر في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، وأدوا صلاة الجمعة في خيام الاعتصام.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في غزة إطلاق اسم جمعة "جمعة الإعداد والنذير" في تظاهرات اليوم على طريق الاستعداد والتأهب ليوم 14 من الشهر الجاري "يوم الحشد الكبير".

ويحضر الفلسطينيون لتصعيد احتجاجاتهم على أطراف قطاع غزة الأسبوع المقبل بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية 70 ليوم "النكبة" وللاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية قتل 47 فلسطينيا وجرح أكثر من ثمانية ألاف منذ بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة في 30 مارس الماضي.

وتستهدف هيئة مسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في 15 من الشهر الجاري عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 ليوم النكبة الفلسطينية.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن فعاليات المسيرات ستتواصل بعد منتصف هذا الشهر حتى تحقيق المطالب الفلسطينية.