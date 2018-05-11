إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية حيث يستعد الميناء لمغادرة العبارة سينا وعلى متنها 42 راكبا و 28 برادا و14 تريلا.

وأكد "يوسف" على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد قررت أمس إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 24-25 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1007 مللى بار وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.