توريد 439 ألف و981 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم، بلغت 439ألف و981 طنا و946 كيلو قمح.

أوضح المحافظ، أن توريد اليوم الجمعة، من الأقماح بلغ 13ألف و28طنا و877 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و846 فدانا.

أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.

قال المحافظ، إن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 49 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص بطاقة استيعابية 565 ألف و 71طنا تكفي للاحتياجات المحافظة من القمح.