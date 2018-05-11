صلاح: نجحت في إثبات خطأ تشيلسي



أكد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول أن عودته للدوري الإنجليزي جاءت من أجل إثبات خطأ تشيلسي ببيعه قبل الرحيل لفيورنتينا الإيطالي.

وقال صلاح خلال تصريحاته عقب انتهاء حفل توزيع نادي ليفربول لجوائز الموسم :"لقد كنت هنا قبل 4 مواسم، وبالتحديد مع تشيلسي، والعديد من الناس قالوا إنني لن أنجح، رأوا أنني لا أقدر على اللعب في إنجلترا، وأن الأمر شبه مستحيل بالنسبة لي".

وأضاف مومو خلال تصريحاته قائلاً :"قرار العودة للدوري الإنجليزي كان دائمًا في عقلي، منذ اليوم الأول الذي تركت فيه تشليسي كنت مُصرًا على إثبات خطأهم، وبالفعل لقد نجحت في النهاية".



وأشار صلاح إلى نيته في البقاء مع ليفربول لموسم جديد، مؤكداً أنه سيسعى لتحقيق مزيداً من الإنجازات مع الريدز، وذلك خلال رده على الأنباء التي تشير لإقتراب إنضمامه لريال مدريد الإسباني.

يُذكر أن محمد صلاح كان قد عاني من قلة المشاركة خلال الموسم الذي قضاه مع تشيلسي بموسم 2014، ليضطر بعدها للانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا ومن ثم إلى روما قبل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الموسم الجاري من خلال نادي ليفربول.