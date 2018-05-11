أمن القليوبية ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي «الشواربية» و«الترساوي» بطوخ

نجحت أجهزة أمن القليوبية، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، مساء الجمعة، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «الشواربية» و«الترساوى» بقرية العريضة مركز طوخ.

حضر الجلسة اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، واللواء عبدالعزيز سمير، مساعد مدير الأمن للأفراد، والعميد حسام فوزي، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد يوسف، رئيس فرع الأمن العام بالقليوبية، والعميد فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ، والشيخ محمود حبسه، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والنواب محمد الفيومي، وأحمد بدوي، ورشاد شكري، ومحمد خيري، رئيس مدينة طوخ، وكبار العائلات والقضاه العرفيين.

من جانبه، أكد اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، خلال الجلسة، أن الأمن له دور كبير في إنهاء هذه الخصومات لرأب الصدع بهدف إقرار السلم الاجتماعي، ووقف نزيف الدم بين العائلات فى مثل هذه الخصومات.