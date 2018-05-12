ثيم يفجر مفاجأة ويطيح بنادال من دور الثمانية ببطولة مدريد

فجر النمساوي دومينيك ثيم مفاجأة وأطاح بالنجم الإسباني رافاييل نادال من بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعدما تغلب عليه 7 / 5 و6 / 3 اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.



وشكلت الهزيمة صدمة قوية لنادال المصنف الأول على العالم حيث أنها الأولى له على الملاعب الرملية منذ أن خسر أمام اللاعب نفسه في أيار/مايو 2017 .



وقطع النجم النمساوي ثيم بذلك سلسلة من 21 انتصارا متتاليا لنادال على الملاعب الرملية ، وصرح ثيم عقب المباراة "الفوز على نادال على الملاعب الرملية هو واحد من أصعب المهام في رياضتنا."



وأضاف "إنه إنجاز من نوع خاص وأمر رائع أن أفوز أمامه في بلاده ، في عقر داره هنا بمدريد. الفوز على نادال بملعب رملي يشكل حدثا من نوع خاص بالنسبة لي."



وبهزيمة نادال اليوم ، يصعد النجم السويسري روجيه فيدرر إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته التي تصدر يوم الاثنين المقبل ، رغم أن فيدرر يغيب عن المنافسات منذ أذار/مارس الماضي.



ويلتقي ثيم غدا السبت في الدور قبل النهائي الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الذي تغلب اليوم على دوسان لايوفيتش 7 / 6 (7 / 3) و3 / 6 و6 / 3 .



وصعد الكندي الشاب دينيس شابوفالوف إلى الدور قبل النهائي بفوزه على البريطاني كايل إيدموند 7 / 5 و6 / 7 (6 / 8) و6 / 4 ، لينهي بذلك سلسلة مفاجآت إيدموند الذي أطاح بالنجمين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبلجيكي ديفيد جوفين.



ويلتقي شابوفالوف في الدور قبل النهائي الفائز في مباراة دور الثمانية بين الألماني ألكسندر زفيريف والأمريكي جون غيسنر.



وفي منافسات فئة السيدات ، واصلت الهولندية كيكي بيرتنز سلسلة عروضها القوية وتأهلت إلى نهائي بطولة مدريد بعدما تغلبت اليوم على الفرنسية كارولين جارسيا 6 / 2 و6 / 2 في الدور قبل النهائي.



وفجرت بيرتنز ، المصنفة 20 على العالم ، أكثر من مفاجأة في مشوارها بالبطولة حيث تغلبت على النجمة الروسية ماريا شارابوفا والدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثانية للبطولة ، قبل أن تطيح اليوم بجارسيا المصنفة السابعة للبطولة بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة وسبع دقائق.



وقالت بيرتنز /26 عاما/ مازحة بشأن سلسلة نتائجها المفاجئة "لم يكن أسبوعا سيئا ، أعتقد ذلك."



وأضافت "أنا سعيدة حقا بالعروض التي قدمتها في هذه البطولة وأتمنى مواصل ذلك غدا (في النهائي).. إنني سعيدة للغاية وفخورة بما قدمت اليوم."



وتلتقي بيرتنز ، التي توجت بلقب على الملاعب الرملية هذا الموسم عبر بطولة تشارلستون ، في النهائي ، مع التشيكيةي بترا كفيتوفا التي تأهت بالفوز على مواطنتها كارولينا بليسكوفا 7 / 6 (7 / 4) و6 / 3 .