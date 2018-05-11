راخوي: مستعد لفتح حوار مع حكومة كتالونيا «في إطار القانون»

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الخميس، في مقابلة مع محطة التلفزيون «أنتينا 3» إنه مستعد "لفتح حوار" مع حكومة إقليم كتالونيا "في إطار القانون".



وكان زعيم إقليم كتالونيا الإسباني السابق، كارليس بوجديمون، قد أعلن أمس الخميس، تخليه عن الترشح لرئاسة الإقليم، مقترحا ترشيح سياسي آخر تقبل به إسبانيا.



واقترح بوجديمون في شريط فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أن يتولى كويم تورا منصب رئيس الإقليم، مما يشير إلى نهاية محتملة للخلافات المستمرة منذ شهور حول حكومة إقليمية جديدة.



ويأتي قرار بوجديمون بعد أيام من اجتماع لحزبه «معًا من أجل كتالونيا» في برلين حيث تمسكوا به كمرشح قبل تصويت البرلمان الكتالوني المقرر في 14 مايو لإعلان الزعيم الجديد للإقليم.



ويتواجد بوجديمون في المنفى في ألمانيا وسط طلب إسباني لتسليمه بسبب استفتاء غير قانوني أجري في العام الماضي.



ومنذ انتخابات كتالونيا الأخيرة في ديسمبر، فشلت أربع محاولات لتشكيل حكومة للإقليم لأن المرشحين الرئاسيين، إما كانوا في المنفى الاختياري أو قيد الاحتجاز.