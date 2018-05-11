«الحزام الأمنى» تطرد «القاعدة» من ثانى أكبر معاقلها فى اليمن

سيطرت قوات الحزام الأمنى والتدخل السريع، اليمنية وبدعم من الإمارات ضمن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، على منطقة وادى عذبة، ثانى أكبر معاقل لتنظيم «القاعدة»، فى منطقة خبر المراقشة بمحافظة أبين، جنوبى اليمن.

وقالت تقارير إخبارية، اليوم، إن قوات الحزام الأمنى والتدخل السريع، قد تمكنوا من مباغتة عناصر «القاعدة»، حيث دارت اشتباكات عنيفة، ومعارك أدت إلى سقوط 6 قتلى من عناصر القاعدة، وإصابة اثنين آخرين بجروح، بينما لاذ البقية بالفرار نحو السلاسل الجبلية، وفقا لشبكة «سكاى نيوز» عربية.

وأكد مسئول أمنى، للشبكة أن قوات الحزام والتدخل، الذين يتلقون الدعم العسكرى الكبير من القوات المسلحة الإماراتية، وتحت قيادة التحالف العربى، يسعون لتطهير المنطقة نهائيا من عناصر «القاعدة»، والقضاء أيضا على جماعات تنظيم «داعش» الإرهابى.

فى المقابل، شن المتمردون الحوثيون، أمس، قصفا على مواقع تابعه لقوات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى المدعومة من التحالف العربى فى محافظة حجة شمال غربى اليمن.

من ناحية أخرى، استولت جماعة الحوثى على الأموال التى عثر عليها بحوزة الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح. وذكرت وكالة أنباء «سبأ»، التابعة للحوثيين، أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى للانقلابيين، مهدى المشاط، قال إنه وجه بتسليم الأموال إلى البنك المركزى اليمنى.