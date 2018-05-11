رئيس الزمالك يطالب بلجنة للكشف عن «الجن والعفاريت» في الدوري!

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طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتشكيل لجنة للكشف عن "الجن والعفاريت" في مباريات الدوري، مثلما توجد لجنة للكشف عن المنشطات.

تصريحات رئيس الزمالك، جاءت ضمن حديثه عن قرار فرج عامر رئيس نادي سموحة بانسحاب فريقه من نهائي كأس مصر، رفضا لخوض المباراة أمام الزمالك بصافرة تحكيمية مصرية.

وقال مرتضى: "ما المشكلة لو لعب الزمالك وخسر أو لعب سموحة وخسر ! .. الزمالك خسر من سموحة في الدور الأول بثلاثية ولم أتحدث !".

وأضاف: "سموحة فاز بالجن والعفاريت، وأطالب بتشكيل لجنة للكشف عن مثل هذه الأساليب التي تستخدمها إدارات الأندية وبعض المدربين، مثلما أن هناك لجنة للكشف عن المنشطات".

وتابع: "هناك تسجيلات لفرج عامر يقول فيها إن مدرب لديه كان يستعين بأساليب شعوذة لكسب المباريات".