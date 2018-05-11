إغلاق مطار في إندونيسيا بسبب ثوران بركان جبل ميرابي

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الجمعة، وانبعثت منه دفقات من الرماد لارتفاع أكثر من خمسة كيلومترات في الهواء، مما استلزم إغلاق مطار قريب.

وحذرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السكان، وطالبتهم بالبقاء خارج منطقة حظر يبلغ طولها 2 كيلومتر حول ميرابي، وهو واحد من أنشط البراكين في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن مستوى التأهب للبركان لايزال طبيعيا، داعية السكان إلى التزام الهدوء. وقالت الوكالة إن الثوران لم ينجم عنه حمم بركانية.

لكن مئات الأشخاص فروا من قراهم إلى أماكن أكثر أمنا بعد الثوران، وفقا لما ذكرته وكالة الحماية المدنية المحلية.

وقالت شركة ايرناف اندونيسيا، وهي شركة الملاحة الجوية التي تديرها الدولة، إنه تم إغلاق مطار "أديسوتجيبتو" الدولي بمدينة يوجياكارتا، وسط جزيرة جاوة، أمام الرحلات المدنية، حتى الساعة الرابعة والنصف مساء (0930 بتوقيت جرينتش)

وكانت سلسلة من الثورات البركانية في ميرابي قد أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص عام 2010.

وتقع إندونيسيا على حزام النار حول المحيط الهادي، وهي منطقة حول أطراف المحيط الهادي، سريعة التأثر بالزلازل والثورات البركانية. وتضم إندونيسيا 130 بركانا نشطا.