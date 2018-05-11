تقرير: روسيا مصدر آلاف الإعلانات على «فيسبوك» خلال الانتخابات الأمريكية

أصدر أعضاء الحزب الديمقراطى فى لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى، مساء أمس، تقريرا حول ادعاءات تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وأوضح التقرير أن ما يقرب من 3500 إعلان نشر على موقع «فيسبوك» مصدرها من روسيا قبل وبعد الانتخابات الرئاسية فى 2016.

وأشار التقرير إلى أن شركة «إنترنت ريسيرتش إيجينسى» (IRA) الموجودة فى روسيا، شاركت بـ3519 إعلانا على فيسبوك، وفتحت 470 صفحة فى الموقع ذاته نشرت فيها 80 ألف محتوى.

وبين التقرير أن 11.4 مليون أمريكى شاهد الإعلانات الـ3519؛ بينما شاهد 126 مليون أمريكى المحتويات الـ80 ألفا.

وأورد التقرير كلمة للعضو فى لجنة المخابرات بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطى وممثل الحزب عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف. حيث قال: «حاولت روسيا من خلال الحملة الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعى زرع بذور النفاق».

وأضاف شيف: «أنشأ الروس حسابات وصفحات زائفة وأفلام فيديو مبهمة ومحتويات مسيسة واستغلوا نقاط الضعف فى منصات الإنترنت». بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وفى سبتمبر الماضى، أعلنت شركة «فيسبوك»، أنها وجدت دليلا على أن حسابات وهمية «ربما مصدرها روسيا» اشترت إعلانات سياسية بقيمة 100 ألف دولار قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكر بيان للشركة آنذاك أنه تم بيع نحو 3 آلاف إعلان خلال الفترة من يونيو 2015 وحتى مايو 2017، على صلة بحسابات غير موثوقة وصفحات تنتهك سياسات الموقع.

وقالت الشركة إن تلك الصفحات ركزت على نشر رسائل ذات علاقة بموضوعات اجتماعية وسياسية «تمهد لخلق فرقة بالبلاد مثل العنصرية والهجرة».

تجدر الإشارة أن هناك تحقيقات يجريها الكونجرس الأمريكى، ولجنة مستقلة حول «التدخل الروسى» فى الانتخابات الرئاسية (جرت فى 8 نوفمبر 2016)، بعدما زعمت مؤسسات مخابراتية أمريكية ذلك.

وفى مايو 2017، انطلقت التحقيقات، لتقصى حقيقة وجود أى اتصالات محتملة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومقربين منه بروسيا.