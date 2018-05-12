صلاح يتحدث عن علاقته بكلوب ومورينيو والمقارنة مع ميسي ورونالدو

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شدد محمد صلاح جناح ليفربول على أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، مشيدا بالدور الذي لعبه الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" في تألقه الرائع هذا الموسم.

ورحل صلاح عن تشيلسي وقت أن كان يدربه مورينيو بسبب عدم حصوله على فرصة كبيرة للعب وذلك في يناير 2015.

وقال صلاح في حواره مع قناة "أون": "قابلت مورينيو خلال مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد وقدم لي التهنئة على مستواي، ولم أقل له أي شيء آخر".

وأثنى صلاح على الدور الذي لعبه كلزب معه، مضيفا: "المدرب لعب دور بالتأكيد وكلوب ساهم بطريقة فعالة في تطور مستواي".

وأكمل: "من أهم مميزات كلوب، أنه يستطيع التعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد".

وتطرق صلاح للحديث عن المقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم روما والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

وأضاف: "سعيد بالمقارنة مع ميسي ورونالدو والترتيب فيما يخص أنني خلفهم مباشرة أو الرابع أو الخامس لا يزعجني".

وأتم: "الأمر الهام أنني حاليا أتواجد وسط هذه المجموعة التي استمرت في المستوى العالي في آخر السنوات".