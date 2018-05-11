قوات الدفاع المدني في ألمانيا تبحث عن عنكبوت عملاق داخل متجر

ببدلات واقية انطلق عدد من أفراد قوات الدفاع المدني في ألمانيا صباح اليوم الجمعة في مهمة للبحث عن عنكبوت عملاق داخل أحد المتاجر في مدينة بوخوم غربي ألمانيا.

وبحسب بيانات القوات، عثر أحد العاملين في المتجر على عنكبوت سام على ما يبدو بحجم كف اليد خلال تفريغ صناديق موز. وعندما رأى العامل العنكبوت ترك الصناديق وتوارى العنكبوت خلفها.

وبحسب البيانات، قام عشرة أفراد من قوات الدفاع المدني بالبحث عن العنكبوت في كافة أرفف الفاكهة والصناديق، لكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يتولى أحد المتخصصين تبخير المتجر بأكمله بمواد مخصصة للقضاء على هذا النوع من الحشرات. وسيظل المتجر مغلقا لحين إتمام المهمة.