«المترو» بعد تطبيق زيادة أسعار التذاكر: الخدمة منتظمة بجميع الخطوط

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة المترو، إنه تم تنفيذ قرار زيادة أسعار تذاكر المترو وفقًا لعدد المناطق ابتداء من صباح اليوم، معقبًا: «تم التنويه من 7 شهور على زيادة أسعار تذاكر المترو بالخطوط الثلاث، والخدمة منتظمة وتسير بشكل جيد بجميع المحطات منذ الصباح».

وأوضح «عبد الهادي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح on»، المذاع عبر فضائية «on live»، اليوم الجمعة، أنه تم تزويد المحطات بـ850 بوابة في الخط الأول والثاني؛ لتطبيق النظام الجديد، متابعًا أن قرار زيادة أسعار التذاكر جاء للحفاظ على مترو الأنفاق من الانهيار، فضلًا عن تطوير وصيانة الخطوط المختلفة، وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وأضاف أن الخط الرئيسي بمترو الانفاق لم يطور منذ 32 عامًا، ويحتاج إلى 30 مليار جنيه للترميم والتطوير، فضلًا عن أن المنظومة بالكامل تحتاج إلى صيانة وتطوير من خلال شراء قطارات مكيفة جديدة ووحدات إشارات وتحكم حديثة، موضحًا أن نسبة عجز المصروفات الخاصة بالصيانة، تزايد في السنوات الماضية ليصل إلى 94%.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بداية من صباح الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.