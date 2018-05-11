وزير الإسكان: تنفيذ عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي ببورسعيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ مشروعين لمياه الشرب، في محافظة بورسعيد، بتكلفة 900 مليون جنيه، لخدمة أهالي جنوب وغرب بورسعيد، وهما (محطة مياه سطحية جنوب بورسعيد (الكاب)، بطاقة 26 ألف م3/يوم مرحلة أولى، و52 ألف م3/يوم مرحلة ثانية - محطة تحلية غرب بورسعيد، بطاقة 20 ألف م3/يوم مرحلة أولى، و40 ألف م3/يوم مرحلة ثانية)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما نهاية ديسمبر 2018.

وأضاف الوزير - وفقا لبيان اليوم الجمعة - "إنه تم ويجرى أيضاً بمحافظة بورسعيد، تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 884 مليون جنيه، لخدمة 870 ألف نسمة بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، وهي مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 40 ألف م3/يوم لمعالجة تصرفات 10s، وقرية النورس والإسكان الاجتماعى جنوب بورسعيد، ويجرى التجهيز للبدء في تجارب التشغيل، لخدمة مناطق (القابوطى – قرية النورس - الإسكان الاجتماعى جنوب بورسعيد)، ومشروع تطوير محطة رفع 10S وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، وتم تنفيذ خط الطرد ويجري تركيب المهمات الكهروميكانيكية للمحطة، لخدمة منطقتى (جنوب مدينة بورسعيد – القابوطى)، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، والمحطة تقوم حالياً بأعمال المعالجة، ومشروع استكمال شبكات الصرف الصحى ببورفؤاد، ومشروع صرف صحى الديبة والضواحي والزهور، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما نهاية ديسمبر 2018، ويجرى الانتهاء من مشروع محطة رفع منطقة توسعات الجامعة وإسكان مبارك القومى وخط الطرد – جنوب بور فؤاد، بجانب الانتهاء من الحل العاجل بمشروع توصيل الصرف الصحى للإسكان الاجتماعى.