دي خيا يفوز بالقفاز الذهبي لأفضل حارس في إنجلترا

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توج الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقدم دي خيا مسيرة متميزة مع مانشستر هذا الموسم ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة هذا الموسم.

ونال دي خيا الجائزة للمرة الأولى متفوقا على البرازيلي إديرسون مورايس حارس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وابقى إديرسون على شباكه نظيفة في 16 مباراة هذا الموسم.

ومنذ تدشين الجائزة في موسم 2004 /2005 فاز ستة حراس بجائزة القفاز الذهبي حيث يتصدر التشيكي بيتر تشيك القائمة بعدما فاز بالجائزة أربع مرات مع تشيلسي وارسنال.

وفاز الإسباني بيبي ريينا الحارس السابق لليفربول بالجائزة ثلاث مرات.

كما فاز البلجيكي تيبو كورتو والبولندي فوسيتش تشيزني والهولندي ادوين فان دير سار بالجائزة مرة واحدة.