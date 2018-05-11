وزير النقل: الخط الأول للمترو «عجوز» ويحتاج إلى تحديث كامل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مستوى الخدمة في منظومة مترو الأنفاق لم تنهار، وذلك بشهادة خبراء فرنسيين، قد أكدوا أن الخط الثالث لا يقل عما هو موجود ببلادهم.

وأشار وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، إلى مرور حوالي 33 عامًا على إنشاء الخط الأول، الذي وصفه بأنه «عجوز» ويحتاج إلى تطوير وتحديث شامل.

وذكر أنه تم إعداد قانون جديد خاص بالهيئة القومية للأنفاق يسمح بدخول شركات قطاع الخاص في عمليات التطوير، مضيفًا أن هناك اقتراح بأن يتم إنشاء جراجات تحت الأرض عند المحطات الرئيسية، لإتاحة الفرصة لمالكي السيارات بركن سياراتهم واستخدام المترو، حيث إن العالم بأسره يتحرك بوسائل النقل الجماعي.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء أمس الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من اليوم الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.