الإسماعيلي يحسم تأهله إلى دوري الأبطال بتعادله مع المصري

حسم الإسماعيلي تأهله برفقة الأهلي إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل بعدما تعادل مع المصري 1 / 1 اليوم الجمعة في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وحقق الإسماعيلي التعادل في آخر مباراة له بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني ويضمن الاحتفاظ به حيث يتفوق بفارق خمس نقاط أمام المصري صاحب المركز الثالث.



ويشارك المصري بذلك في كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفيدرالية) ، ولا يتبقى له سوى مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين أمام الأهلي بطل المسابقة ، والتي تقام في 22 أيار/مايو الجاري.



وافتتح المصري التسجيل بهدف سجله أحمد شكري من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ، ثم أدرك حسني عبدربه التعادل للإسماعيلي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.