زيادة أعمار الآباء يزيد من قبح الأطفال عند الولادة

كشفت دراسة علمية عن أسباب احتمال ولادة أطفال قبيحى المظهر، حيث استنتجت الدراسة أن القبح مرتبط بعمر الأب فى لحظة تخصيب البويضة.

ويؤكد الخبراء من جامعة فيينا على أن التحولات الجينية لدى الرجال المسنين تزداد، ليرتفع بذلك «احتمال ولادة طفل قبيح كلما كان أبوه أكبر سنا»، لأن الخلايا المنتجة للحيوانات المنوية تفقد مع مرور الوقت قدرتها على استنساخ الحمض النووى بصورة طبيعية، وهذا يؤدى بالتالى إلى زيادة احتمال تشوه النسخ المورثة للأبناء.

ويشير الباحثون إلى أن التشوهات الجينية تتضاعف كل 16 سنة، كما أن «احتمال ولادة أبناء قبيحى الشكل من آباء كبار السن يزداد، خاصة بعد بلوغهم 45 سنة، ويزداد أيضا احتمال إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات نفسية».

استنادا إلى ذلك، استنتج العلماء أن الطفل المولود من أب عمره 22 سنة يكون أكثر جاذبية من الطفل المولود من أب عمره 40 سنة.