السودان: جريمة مقتل الدبلوماسي النيجيري بالخرطوم دوافعها فردية

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن جريمة مقتل الدبلوماسي النيجيري حبيبو ألمون في الخرطوم، أمس الخميس، وقعت لدوافع فردية وليس لها أي أبعاد أخرى.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن فريقا من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم انتقل لمقر المجني عليه، وقام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وذلك بحضور مدير دائرة المباحث والجنايات بالولاية ومدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية ومدير وحدة تأمين البعثات الدبلوماسية وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.



وقال البيان، إنه تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين تم التحري معهم، وتبين أن الجريمة وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى.



ونعت الوزارة، في بيانها، الفقيد وهو ضابط برتبة عقيد مسئول العمل القنصلي والجوازات بالسفارة النيجيرية بالخرطوم، والذي أعلن عن مقتله بمسكنه، معربة عن مواساتها لحكومة وشعب نيجيريا وسفارتها وأسرة الفقيد.



وأكدت الوزارة أنها تتابع مع السلطات المختصة والسفارة النيجيرية بالخرطوم كافة الإجراءات القانونية.