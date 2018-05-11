الرئيس العراقي: إنجاح العملية الانتخابية يعزز الدعم الدولي

أشاد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بإجراء بلاده انتخابات برلمانية في ظل الظروف المناخية التي تشهدها على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، بقوله «إقامة الانتخابات بعد تطهير أراضينا من دنس الإرهاب، جلب لبلادنا إعجاب المجتمع الدولي»، متابعًا أن هناك الكثير من التحديات التي ما زالت تواجه العراق وشعبه على أكثر من صعيد.

وأكد الرئيس العراقي، في كلمة ألقاها من بغداد، مساء الجمعة، على أهمية الالتزام الدقيق باحترام المبادئ الدستورية بشأن حق المواطن في الانتخاب والاقتراع السري والمباشر، حتى يكون الشعب وحده هو مصدر السلطات وشرعيتها، داعيًا أطراف العملية الانتخابية للتعاون لإنجاح عملية التصويت، التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز الدعم الدولي لبلاده.

وأشار إلى أهمية مشاركة الشعب العراقي في انتخابات بلاده البرلمانية التي ستبدأ غدًا السبت، مطالبًا الجهات القضائية بالتصدي لأي تعد على حقوق المواطنين خلال الاقتراع.

ودعا المفوضية العليا للانتخابات العراقية، بذل قصارى جهدها لتوفير المستلزمات اللوجستية وتمكين جميع الناخبين دون استثناء في ممارسة حقوقهم الانتخابية من ممارسة حقهم الدستوري، موجهًا لأفرادها التحية على مجهوداتهم لتيسير عملية التصويت.

وطالب الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات السليمة لتمكين الناخبين من استلام بطاقات الانتخابية قبل موعد بدء الاقتراع، مؤكدًا على تمتع كل المراقبين المحليين والدوليين بكامل الحرية لمتابعة الانتخابات العراقية.

وجدد الدعوة لكافة العاملين بالمفوضية العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية والقضائية وكل الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية المتنافسة بالتعاون والتنسيق من أجل إنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية.

وانطلقت أمس الخميس، الانتخابات العراقية البرلمانية بالخارج، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين، لتبدأ غدًا السبت، الانتخابات البرلمانية داخل العراق.