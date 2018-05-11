حرصت لاعبات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الإحتفال بلقب دوري السوبر الذي توج به الفريق بعد غياب 9 سنوات للمرة السادسة عشر في تاريخ النادي داخل حمام السباحة في فندق إقامة الفريق بالسادس من أكتوبر.

وحققت سيدات الأهلي موسما تاريخيا بتحقيق الرباعية هذا الموسم بالتتويج ببطولات دوري المرتبط وكأس مصر ودوري منطقة القاهرة ودوري السوبر.

ويقود الفريق جهاز الفني مكون من : إيهاب الألفي مديرًا فنيًا – ومحمد جاد مدربًا عامًا – وموسى علي أحمد مديرًا إداريًا – ومشيرة عبد العليم إدراي الفريق – وريهام أنور للعلاج الطبيعي – ونيفين عيد طبيبة الفريق – وكريم صالح مخطط أحمال – وعبد الله عيد – أخصائي علاج طبيعي.

وضمت قائمة اللاعبات كلا من: دينا عمرو – هالة مصطفى – نورالله على طلعت – ريم هشام موسى – سهيلة هشام – سارة مغربي – منة يحيى – رنا عبد الظاهر – جنة مصطفى – رنا علاء – نادين أبو الفتوح – هبة عبد الرحمن – تقى جمال – زينب الزيني – وريم أشرف.