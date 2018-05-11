الإتحاد يضم لاعب وسط بتروجت لثلاثة مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد أحمد مجدي " ديفندر بتروجيت عقب أتمام التفاوض مع اللاعب و الحصول على الاستغناء الخاصه به ناديه مقابل 900 ألف جنيه

و وقع اللاعب على عقد يمتد لمدة ثلاث مواسم إعتباراً من الموسم الرياضى القادم 2019/2018 عقب إشادة المدير الفنى لفريق الكرة الكابتن محمد عمر باللاعب و التوصية بالتعاقد معه ، و يعد " مجدى " من اللاعبين المميزين فى مركزه و كان محل أهتمام أكثر من نادى مصرى و نجح نادى الاتحاد السكندرى فى الحصول على خدمات اللاعب المميز عقب مفاوضات مع نادى بتروجيت لشراء اللاعب استمرت أسبوعين

من جانبه اكد محمد مصيلحى رئيس النادي أن تعزيز صفوف فريقنا الكروي استعدادا للموسم المقبل يجرى على قدم وساق ، حيث نجري في الوقت الحالي مفاوضات مع عدد من اللاعبين، سيتم الإعلان عنها بعد اتمامها بشكل رسمي