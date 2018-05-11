افتتح اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، واللواء محمد جاد، مدير الأمن، والعميد محمود حسانين ممثلا لقائد الجيش الثالث الميداني، معرض «أهلًا رمضان» بأرض المعارض بحي السويس، مساء أمس، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالسويس بالتنسيق مع مديرية التموين وسط إقبال كبير من أهالي المحافظة.



يشارك في المعرض عدد كبير من تجار السويس تلبية لدعوة محافظ السويس لعرض منتجاتهم لتوفير السلع الغذائية المتنوعة للمواطنين بأسعار في متناول الجميع وبجودة عالية.



ويشمل المعرض السلع الغذائية المتنوعة واللحوم والدواجن وياميش رمضان والمفروشات والمشغولات اليدوية والملابس والمنظفات والمشروبات وسلع أخرى.



ويشارك في المعرض عدد من شركات المواد الغذائية والجملة وشركات الزيوت وشركات البترول والمطاحن وإدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي وإدارة المدارس المنتجة بمديرية التربية والتعليم والأسر المعيلة ومركز الشباب والرياضة.



حضر الافتتاح كل من محمد الملاح، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بمحافظة السويس، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية، وعماد زين العابدين، مدير عام مديرية التموين واللواء عبدالعظيم محمد، رئيس حي السويس، ومحمد المصري ونانسي نصير عضوا مجلس النواب.