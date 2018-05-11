الأمم المتحدة تبحث مع الرقابة الإدارية إنشاء مركز دولى في سيناء لمكافحة الإرهاب

- عرفان: نسعى لتطوير نظام العمل والاعتماد على المنهجية للحد من الفساد

- نائب الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر



عقد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لقاءً مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد مصرى رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذي يضم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقش الجانبان تكثيف التعاون المستقبلى بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الفنى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك التعاون الإقليمى والدولى فى مجال الوقاية من الفساد، كما جرى بحث دعم عدد من المشروعات مثل تنمية سيناء والصعيد والصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية في إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022.

وأكد الوزير محمد عرفان أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل على تطوير نظام العمل بها واعتمادها على المنهجية العلمية لإيجاد الآليات والوسائل التى تحد من الفساد وتعظم دور الميكنة وقواعد البيانات فى تعاملات الدولة مع المواطنين، والاتجاه لإنشاء كيانات جديدة على أسس متطورة تحقق طفرة فى تقديم الخدمات للمواطنين فى اطار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تقوم بها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الإصلاحات الواسعة في مصر وتحسين مستوى المؤسسات الحكومية، موضحا أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيدًا بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

من جانبها قالت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن انتخاب الشعب المصرى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية يعد دليل علي النجاح الذي حققه برنامج مصر الاقتصادى والاجتماعى، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشارت إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وعقب ذلك، التقى الوزير محمد عرفان وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع الدكتور مراد وهبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، حيث بحث الجانبان المشروع المقترح بين البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما ناقشا الجانبان دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، وتم الاتفاق على إنشاء مركز دولى فى مصر مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإرهاب، وإقامة مؤتمر دولى في سيناء عن مكافحة الإرهاب وتنمية سيناء بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولى والمؤسسات الدولية والاقليمية لتنمية سيناء.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر المكان الملائم جدًا لإقامة المركز الإقليمي نظرا لأنها تمثل استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

كما التقي الوزير محمد عرفان وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مكتبها لمكافحة الإرهاب.

وناقش الجانبان، دعم نظام مكافحة الجريمة، والأساليب ‏الحديثة فى تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد ‏وتناول أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة فى هذا الشأن، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة الخطاب الإرهابي.

وأشار الوزير محمد عرفان إلى وجود خطط كبيرة لدى مصر لتنمية شاملة ومستدامة فى سيناء، موضحا أنه بعد تطهير سيناء من الإرهاب يتم العمل حاليا علي خطة التنمية الشاملة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس من أجل خلق فرص عمل للمواطنين.

وأشار فورونكوف إلى أنه زار مصر في مارس الماضى، مشيدا بقيادة مصر خلال رئاستها الأخيرة للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي تم بموجبها اعتماد عدد من القرارات الحاسمة لتحسين استجابات الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، كما أشاد بجهود مصر فى مكافحة الفساد والارهاب، معتبرها نموذج ناجحا يحتذي به في المنطقة.

وأوضح أن بعثة من الأمم المتحدة ستزور مصر قريبا للاتفاق على تفاصيل إنشاء المركز الدولى لمكافحة الإرهاب، حيث طلب فورنوكوف إنشاء مركز دولى لمكافحة الاٍرهاب يكون مقره سيناء، مشيرًا إلى أن مصر الأكثر تأهيلا لقيادة المنطقة والعالم فى مكافحة الاٍرهاب.