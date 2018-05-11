وزير التنمية المحلية: إزالة التعديات مستمرة مع فتح باب التقنين

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن إزالة التعديات عن أراضي الدولة مستمر في الوقت الذي تفتح فيه الحكومة الباب أمام آخرين لتقنين أوضاعهم.



وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الباب مفتوح لتقنين الأوضاع أمام مستغلي الأرض في الإنتاج من الزراعة، بعد أن أنفقوا عليها لاستصلاحها وأسسوا آبارًا وطرقًا، بالإضافة إلى الأراضي المبنية التي بها سكان، مؤكدًا أنه لا يمكن إزالة مبانٍ بها سكان، ولكن تزال المبان غير الكاملة والأراضي غير المستغلة.



وأشار إلى إصدار الدولة قانونًا مؤقتًا للتصالح مع المخالفين والمعتدين على أراضي الدولة، حتى يوم 14 يونيو المقبل، مطالبًا هذه الفئة بالتقدم بطلب التقنين ودفع الرسوم قبل هذا الموعد للمحافظة التابع لها، حتى مع عدم استكمال الأوراق، على أن يستكملها لاحقًا حتى يتفادي إزالة التعديات بعد هذا الموعد، لأنه الدولة عازمة على استعادة حقها وفق قوله.