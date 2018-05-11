جمعية عمومية بقضايا الدولة لاختيار «نائب رئيس ووكيل الهيئة»

تعقد هيئة قضايا الدولة اليوم، جمعية عمومية لمستشارى الهيئة، بمقر النادي النهري بالزمالك للنظر فى الترشيح لشغل وظيفتي " نائب رئيس ووكيل".

وترشيح الجمعية العمومية لمستشارى قضايا الدولة، للتعيين فى درجتى "نائب رئيس ووكيل"، هو أمر عادي ويفرضه القانون، عملا بنص المادة "16" من قانون الهيئة، ولذلك فإن حضور أعضاء الجمعية العمومية يعد واجبا، ويمثل جانبا أساسيا من مهام أعضائها.

وقال بيان صادر عن الهيئة، إن عدم الحضور يتنافى مع ما ظفرت به الهيئة من أخذ مكانتها كهيئة قضائية مستقلة فى النظام الدستورى، الأمر الذى يقتضى تحمل المسئولية والمبادرة بالحضور الذى يعد واجبا، ولا مجال للتقدير فيه ما لم يتوافر العذر المقبول بموجب طلب يقدم للمجلس الأعلى، متضمنا أسبابه وقبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف.

من جانبه قال المستشار يسرى سيد مدنى المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة، إن رئيس الهيئة سوف يكرم عددا من المستشارين مساعدى رئيس الهيئة والذين بلغوا سن المعاش، تقديرا لجهودهم بالهيئة، وذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية.