شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، تظاهر مئات الإيرانيين، تنديدًا بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي معها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف».

وعرضت القناة، مقطع فيديو يستعرض جانب من المظاهرات الإيرانية التي خرجت تلبيةً لدعوة مجلس التنسيق الإعلامي الإسلامي، الذي اعتبر في بيانه ذلك الانسحاب تصعيدًا للحرب النفسية والضغوط الاقتصادية على طهران.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي، ووقع على الهواء مرسومًا للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع أقصى العقوبات، بعد وجود أدلة دامغة على استمرار طهران في تخصيص اليورانيوم والاقتراب من إنتاج قنبلة نووية، وفق قوله.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، التزام بلادها بعدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، وتطبيق العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها، منوهة إلى أن واشنطن تعد لفرض عقوبات إضافية على طهران خلال الأسبوع المقبل.

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، حسب قوله.