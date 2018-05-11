نجوم الكاسيت يواصلون الزحف على تترات رمضان

• فضل شاكر يخرج من المنافسة بعد زوبعة «شبعنا من التمثيل».

• الهضبة يرفض «عوالم خفية»

• إليسا تكرر التعاون مع غادة عبدالرازق بـ«عشت وشفت»

• الجسمى يغنى «شرع السما لـ«ابو عمر المصرى»

• هنيدى وهلال وإيمى والرداد يغنون تترات أعمالهم

• هبة طوجى وياسمين على لأول مرة فى رمضان

لم يعد تتر المسلسلات كما كان فى الماضى يعبر عن الاحداث، لم يعد المرآة المصغرة التى تعكس الواقع الاجتماعى والثقافى الذى تدور حوله الحكايات.

فى الماضى كنا بمجرد أن نستمع إلى التتر تنتابنا حالة من الحميمية مع العمل، الآن أصبحت التترات غريبة ليس لها علاقة بالمحتوى الدرامى اصبحت اغنية منفصلة ربما تكون عكس الاحداث ولا تعبر عنها، واصبح المنتج والمخرج لا يبحثان عن الصوت المعبر بقدر بحثه عن النجم من وجهة نظره حتى يحقق له الترويج المناسب للعمل، لذلك هناك اسماء كبيرة لها باع طويل فى عالم التترات لم تعد تظهر، وإن ظهرت تظهر على استحياء، فى المقابل وجدنا نجوم الكاسيت احتلوا المشهد. لذلك كل عام تجد اليسا ونانسى عجرم ووائل جسار ونوال الزغبى وحسين الجسمى وغيرهم يحتلون المشهد.

فى رمضان القاددم لن يتغير الحال كثيرا بل امتد الرهان لاصوات كانت معتزلة وعادت من اجل استغلال الموقف فى الدعاية كما حدث مع فضل شاكر قبل ان تعلن شركة العدل حذف صوته من تتر المسلسل.. فى هذا التقرير نرصد اهم النجوم العرب ثم نبحر فى عالم التترات.

منذ ايام طرحت شركة العدل جروب تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» بصوت المطرب اللبنانى فضل شاكر، والاغنية تأليف مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتحمل عنوان «شبعنا من التمثيل»، وكان ظهور اسم فضل شاكر مثار جدل كبير خاصة انه صدر بحقه حكم من القضاء اللبنانى بالسجن لمدة 15 عاما، وهو الأمر الذى ادى إلى حدوث زوبعة كبيرة على مواقع التواصل، انتهت بحذف العدل جروب صوت «شاكر من تتر المسلسل، معلنة فى بيان صحفى، عن شديد احترامها للشعب اللبنانى وجيشه الباسل».

وأوضحت الشركة المنتجة لمسلسل «لدينا أقوال أخرى»، أنها عندما فكرت فى الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء التتر كانت اعتباراتها فنية بحتة، ولم يدر بخلدها أن مشكلته ما زالت قائمة، مشددة على أنها عندما علمت بأن مشكلته لم تحل وهناك علامات استفهام حول موقفه القانونى ونظرا لاعتقادها الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها فإنها احتراما لمشاعر الاخوة فى لبنان قررت الاستغناء عن صوت فضل شاكر ولن يكون موجودا على تتر مسلسل يسرا فى رمضان.

وبعد صدور القرار مباشرة، قال الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامجه «العاشرة مساء»، أنه تواصل مع فضل شاكر، وأكد له: «كان على الشركة المنتجة عدم الرضوخ لمطالب منتقديه» مؤكدا أنه على استعداد بأن يواجه أى شخص يملك دليلا بأنه متورط فى القتل حسب وائل الإبراشى.

مسلسل «لدينا أقوال أخرى» يشارك فى بطولته شيرين رضا، وأحمد حاتم، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبى، وإخراج محمد على.

وانتهى الفنان الاماراتى حسين الجسمى من غناء «شرع السما» لتكون تتر مسلسل «ابو عمر المصرى»، من تأليف ايمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وتدور احداث المسلسل حول محام يدافع عن الغلابة ويحاول إيجاد حلول لمشكلاتهم لكنه يقع فى الكثير من الأزمات وذلك بعد انضمامه لإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة ليتورط فى تفجير السفارة المصرية بالسودان، وينتقل بعد ذلك ليعيش فى أحد معسكرات تدريب المجاهدين فى أفغانستان.

مسلسل «أبو عمر المصرى» بطولة أحمد عز، فتحى عبدالوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضى، عباس أبو الحسن، صبرى فواز، إيمان العاصى، أحمد بدير، محمد سلام، إيمان العاصى، أحمد بدير، محمود حجازى، محمد على رزق، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبدالرسول، وإخراج أحمد خالد موسى، سيناريو وحوار مريم ناعوم.

وتغنى المطربة اللبنانية اليسا تتر مسلسل «ضد مجهول» حيث طرح الشاعر الغنائى تامر حسين، الاغنية عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوكو تحمل اسم «عشت وشفت» كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، وعمرو مصطفى احد الاسماء التى اصبح اسمه يتكرر كثيرا فى عالم التترات وهو احد الاسماء التى قدمها سوق الكاسيت لعالم الغناء وكان قاسما مشتركا فى العديد من نجاحات عمرو دياب وآخرين. .ووجود اليسا فى التتر ليس بالجديد فهى سبق وقدمت مع غادة مسلسل مع سبق الاصرار وها هى تعود من جديد مع نفس البطلة.

اليسا ايضا من نجوم سوق الكاسيت وحققت ألبوماتها نجاحات كبيرة على مستوى الانتشار.

«ضد مجهول» يشارك فى بطولته دياب، وأحمد سعيد عبدالغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وروجينا، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.

وتغنى نانسى عجرم تتر مسلسل «جوليا» المقرر عرضه على إحدى القنوات اللبنانية فى رمضان، الأغنية بعنوان «عم بتغير» وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان زياد برجى. وسبق لنانسى ان غنت تتر مسلسل الفخرانى ابن الارندلى، كما غنت مع مى عز الدين دلع بنات، وحالة عشق وكانت الاغنية بعنوان مقسومة نصين ولا يمر عام الا ونجدها نجمة احد التترات.

المسلسل بطولة قيس الشيخ نجيب، ماغى بو غصن، تقلا شمعون، ليليا الأطرش، جيسى عبده ووسام صباغ. تأليف مازن طه. وإخراج إيلى ف. حبيب.

ولاول مرة تغنى المطربة اللبنانية هبه طوجى تتر مسلسل «طريق» بأغنية تحمل نفس الاسم كلمات غدى الرحبانى، وموسيقى أسامة الرحبانى.

والمسلسل مأخوذ عن قصة قصيرة بعنوان «الشريدة» للكاتب والأديب العالمى نجيب محفوظ، وقام بعمل المعالجة الدرامية له وكتابة السيناريو والحوار سلام كسيرى، وبطولة عابد فهد ونادين نسيب نجيم وإخراج رشا شربتجى ويحكى العمل علاقة حب بين حبيبين ومن ثم زوجين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريا واجتماعيا.

وبعيدا عن الاستعانة بالمطرب العربى سنجد هناك اسماء اخرى مصرية دخلت المنافسه وأغلبهم ليسوا من نجوم الصف الاول.. استعان صناع مسلسل «نسر الصعيد» للفنان محمد رمضان، بالمطرب الشعبى أحمد شيبة لعمل اغنية الدعاية وصلت أغنية أحمد شيبة «يعلم ربنا»، إلى 10 ملايين مشاهدة فى أيام قليلة.

وفى نفس الوقت كشف محمد رمضان عن مغنى تتر مسلسله الجديد وهو إبراهيم الحكمى، الذى سيضفى لمسة شعبية صعيدية فى اللحن، لتتماشى مع أجواء العمل التى تدور أجواؤه فى الصعيد، وهو نفس المطرب الذى غنى تتر جبل الحلال للنجم الراحل محمود عبدالعزيز.

وهناك مطربون يتعاونون للمرة الثانية مع نجوم رمضان، منهم المطرب أحمد سعد الذى يغنى تتر مقدمة مسلسل «بركة» لشقيقه النجم عمرو سعد.

وكعادته يغنى الفنان حمادة هلال تتر مسلسله الجديد «قانون عمر» الذى يخوض به الماراثون الرمضانى.

ورفض الفنان محمد هنيدى الاستعانة بمطرب لغناء تتر مسلسله الجديد «أرض النفاق» الذى يعود به لحلبة المنافسة الرمضانية بعد غياب دام 6 سنوات، وفضل أن يقوم بغناء تتر مسلسله مثلما يفعل فى أفلامه.

ويواصل الفنان مدحت صالح المنافسة بتتر مسلسل «رحيم» للنجم ياسر جلال فى ثانى بطولاته بعد نجاح مسلسله «ظل الرئيس» الذى عُرض رمضان الماضى.

ويغنى حسن الرداد وزوجته وايمى سمير غانم تتر مقدمة مسلسلهما الجديد «عزمى وأشجان»، الذى تدور أحداثه فى حلقات متصلة منفصلة بأكثر من شخصية خلال الأحداث.

وستدخل الفنانة الشابة ياسمين على لأول مرة فى حلبة المنافسة على تترات الأعمال الرمضانية، هذا العام من خلال مسلسل «أمر واقع» للفنان كريم فهمى ونجلاء بدر التى ستقوم بغناء تتر المقدمة.

وحاول الزعيم عادل إمام فى مسلسله «عوالم خفية» الاستعانة بالنجم عمرو دياب لغناء تتر البداية والنهاية لكن اعتذار الهضبة جعله يعود إلى الموسيقى فقط كما فعل خلال السنوات الماضية، النجم يحيى الفخرانى فى مسلسله «بالحجم العائلى» اكتفى بطرح ميدلى مأخوذ من أغانى المطرب محمد فوزى إهداءا إلى روحه، وأيضا النجمة نيللى كريم فى مسلسلها «اختفاء» اعتمدت ايضا على الموسيقى.