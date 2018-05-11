رئيس وزراء الهند يصل إلى نيبال لتحسين العلاقات

وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى نيبال اليوم الجمعة، في زيارة تستمر يومين، في محاولة لتحسين العلاقات مع الجارة الصغيرة لبلاده، التي تعتمد على الهند في الامدادات والتجارة.

واستقبل نائب رئيس وزراء نيبال ووزير الدفاع، إشوار بوخاريل، رئيس وزراء الهند مودي في بلدة جاناكبور، وهي بلدة تاريخية على الحدود بين البلدين، ويعتقد أنها مسقط رأس سيتا، زوجة الاله الهندوسي رام.

تأتي الزيارة، وهي الثالثة التي يقوم بها مودي منذ أن تولى السلطة في عام 2014، بعد شهر من زيارة رئيس وزراء نيبال، كيه.بي. شارما أولي الهند، التي تعتبر بشكل تقليدي أول زيارة دولية لرؤساء وزراء نيبال.

وسيقيم مودي صلوات في معبد "جاناكي" في بلدة جاناكبور.وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات باعتبارها محاولة لاسترضاء الناخبين الهندوس. وتجري الهند انتخابات عامة العام المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح مودي وأولي بشكل مشترك مشروع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة 900 ميجاوات، بتمويل من الهند.

ونظم مجلسا البلدية في كاتماندو وجاناكبور أيضا حفلات استقبال مدنية لرئيس وزراء الهند.

وترتبط نيبال والهند، اللتان تشتركان بحدود مفتوحة طولها 1800 كيلومتر، بعلاقات ثقافية، لكن كاتماندو في السنوات الاخيرة ، تحولت نحو بكين لتحسين الاتصال والاستثمار في البنية التحتية.

وكانت العلاقات بين نيودلهي وكاتماندو قد تدهورت في عام 2015، خلال إغلاق حدودي، يعتقد كثيرون أن الهند فرضته للاعراب عن استيائها بسبب الدستور الجديد في البلاد.

وسيعود مودي إلى الهند غدا السبت بعد أن يؤدي صلوات في معبد هندوسي، بشمال نيبال ويعقد اجتماعات مع زعماء نيباليين.