المرصد السوري: مقتل 36 شخصا بينهم 20 طفلا جراء قصف روسي بريف حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 36 شخصا بينهم 20 طفلا و7 نساء، جراء قصف يرجح أنه روسي على بلدة أورم الكبرى بريف حلب، خلال يوم من الغارات التي شنها النظام السوري تمهيدا لعملية عسكرية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، إن "أعداد القتلى في الغارات التي نفذتها طائرات روسية قابلة للزيادة لوجود عشرات الجرحى والمفقودين"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الغارات نجم عنها إحداث دمار وأضرار جسيمة في البنى التحتية وممتلكات مواطنين.

وتهدف العملية العسكرية التي تمهد لها قوات النظام السوري إلى استعادة السيطرة على الطرق الرئيسية الواصلة بين اللاذقية وحلب ودمشق، حسب المرصد السوري.

وشنت طائرات القوات الحكومية في الأيام القليلة الماضية غارات على مناطق عدة بمحافظات حلب وحماة وإدلب.