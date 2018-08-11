الإمارات تدين بشدة تفجير الأردن

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص شمال غربي العاصمة الأردنية عمّان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم وقوف الإمارات إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يطال أمنها واستقرارها وفي الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وشددت على موقف الإمارات المبدئي والثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسرة الشهيد ولحكومة وشعب الأردن متمنية الشفاء العاجل لمن سقطوا جرحى جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.