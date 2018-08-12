وفاق سطيف يقسو على اتحاد بلعباس في الدوري الجزائري

سجل وفاق سطيف بداية مثالية، عندما تغلب على ضيفه اتحاد بلعباس حامل لقب كأس الجزائر، بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وسجل ميلود ربيعي، هدف التقدم في الدقيقة 30، وضاعف الوافد الجديد حسام الدين غشة، النتيجة في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، قبل أن يحرز عبد المؤمن جابو، الهدف الثالث في الدقيقة 58.

وفي مباراة أخرى، فرض شبيبة الساورة التعادل السلبي على ضيفه شبيبة القبائل، في مباراة جرت دون حضور الجمهور، بسبب العقوبة المسلطة على الفريق الثاني.