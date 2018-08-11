مالديني : ميلان يحتاج الوقت ليعود بشكل قوي

أكد باولو مالديني مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي بنادي ميلان الإيطالي، أن النادي يحتاج لبعض الوقت ليعود كما كان سابقًاً،وأن تلك العودة تنتظرها جماهير العالم أجمع وليس ميلان فقط.

وقال مالديني لشبكة " سكاي سبورت " إيطاليا : " إن جماهير ريال مدريد والعالم أجمع يرغبون في رؤية ميلان يعود إلى المستوى السابق، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت للقيام بذلك بشكل صحيح ".

وأضاف: " تلك العودة لمثل هذا الملعب ضد فريق فاز بكل شئ هو أمر رائع ودائمًا ما يجعلك سعيداً، فجميع المشجعين يرغبون في رؤية ميلان يعود إلى المستوى المعروف عنه، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت".

ووصل ميلان إلي إسبانيا اليوم السبت لخوض مباراة ودية ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات كأس " سانتياجو بيرنابيو 2018 ".

ولم يعمل مالديني في صفوف ميلان منذ اعتزاله كرة القدم عام 2009 عندما اختتم مسيرته الناجحة مع النادي في عمر الـ 41 عاماً.