علق الإعلامي محمود سعد، على الذكرى الثالثة لوفاة الفنان نور الشريف، الذي توفي 11 أغسطس عام 2015، موضحًا أنه عاش حياته يتيم الأب، بعدما توفي والده وهو لم يتجاوز عامه الأوّل، بعيدًا عن أمّه التي تزوجت من آخر، واضطر حينها إلى العيش في كنف عائلة والده، التي تكفلت بتربيته.

وأضاف «سعد»، خلال تقديمه برنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أنه قدّم أدورًا صغيرة في بداية عمله الفني، حتى بدأ التحول في حياته عندما اشترى سيارة «جاكوار»، ورافق بعض «أصدقاء السوء»، الأمر الذي أثّر على اختياراته الفنيّة في ذلك الوقت، معقبًا: «بقى يسهر ويتأخر على التصوير والدنيا باظت منه، وبقى يقبل أي أفلام عشان الفلوس».

وأشار إلى حالة تخبط عاشها الفنان الراحل، خلال فترة عمله في سوريا ولبنان، ولدى عودته اتخذ قرارًا يعدّ من أكثر النقاط إضاءة في مسيرته، عندما قرر اختيار أدواره بعناية، مهما بلغ حجم الدور، مركزّا على تجسيّد الشخصيّات المركبة.

وذكر أنه لجأ إلى إنتاج الأفلام بنفسه، حتى يكسر الطريقة التي كانت سائدة في اختيار المشاركين في الأعمال الفنية، مستطردًا أنه أعطى الفرصة لكل من سمير سيف لإخراج فيلم «دائرة الانتقام»، ولعاطف الطّيب في «الغيرة القاتلة» و«سوّاق الأتوبيس»، ثم «الصرخة» لمحمد النجّار.

وعن الشق الإنساني في حياته، أوضح أن «الشريف»، كان لا يتوقف عن الابتسام في كل حواراته، على الرغم من حياته التي اتسمت بشيء من الصعوبة، معقبًا أنه كان يستخدم طريقة غريبة في التنفيس عن الطاقة السلبية بداخله.

وتابع: «مرة قالي أنا بحب منظر الدّم، وببقى مبسوط لما بيبقى عندي مشاهد قتل ودم، وده لأنه اتربى تربية فيها انكسار، فلما يحط إيده في الدم بيطلع اللي عنده، وهو عمره ما قال حاجة وحشة على حد».