السبت 11 أغسطس 2018 12:49 م القاهرة القاهرة 31.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

وفاة مطران المنيا وأبو قرقاص بعد صراع مع المرض.. والبابا يترأس القداس عصرا

كتب ـ أحمد بدراوي:
نشر فى : السبت 11 أغسطس 2018 - 12:43 م | آخر تحديث : السبت 11 أغسطس 2018 - 12:43 م

غيّب الموت اليوم إثر صراع مع المرض عن عمر ناهز التسعين عامًا، الأنبا أرسانيوس مطران إيبارشية المنيا وأبوقرقاص بعد خدمة رعوية للإيبارشية دامت لأكثر من 42 سنة.

وتقرر أن تُصلى صلوات تجنيزه بكنيسة الأمير تادرس بمدينة المنيا الرابعة عصر اليوم.

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبو قرقاص، إن البابا سيترأس القداس، فيما يقام العزاء الليلة في دار المطرانية السابعة مساءً.

وولد المطران المتنيح في 21 أغسطس 1928، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1951، وحصل على بكالوريوس الإكليركية عام 1954، وخدم في إيبارشية المنيا حوالي 15 عامًا، وتاريخ الكهنوت: 23 يونيو 1975، وتمت ترقيته قمصًا عام 1975، وعُيِّن أمينًا لدير البرموس.

وكان عضوًا بلجنة الإيمان والتشريع، ولجنة الأديرة، ولجنة الطقوس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك