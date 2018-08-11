غيّب الموت اليوم إثر صراع مع المرض عن عمر ناهز التسعين عامًا، الأنبا أرسانيوس مطران إيبارشية المنيا وأبوقرقاص بعد خدمة رعوية للإيبارشية دامت لأكثر من 42 سنة.

وتقرر أن تُصلى صلوات تجنيزه بكنيسة الأمير تادرس بمدينة المنيا الرابعة عصر اليوم.

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبو قرقاص، إن البابا سيترأس القداس، فيما يقام العزاء الليلة في دار المطرانية السابعة مساءً.

وولد المطران المتنيح في 21 أغسطس 1928، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1951، وحصل على بكالوريوس الإكليركية عام 1954، وخدم في إيبارشية المنيا حوالي 15 عامًا، وتاريخ الكهنوت: 23 يونيو 1975، وتمت ترقيته قمصًا عام 1975، وعُيِّن أمينًا لدير البرموس.

وكان عضوًا بلجنة الإيمان والتشريع، ولجنة الأديرة، ولجنة الطقوس.