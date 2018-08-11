شارك النجم المصري، محمد زيدان، المحترف السابق في صفوف بروسيا دورتموند، في الدقيقة 17 من عمر المباراة التي جمعت أساطير ليفربول أمام أساطير أسود الفيستيفاليا مساء اليوم السبت.

وساهم زيدان في تشكيل الخطورة على مرمى الريدز خلال الفترة التي شارك بها في المباراة، حيث جائت أخطر كراته عبر تصويبة ارتطمت بالقائم.

ونجح أساطير بروسيا دورتموند الألماني في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أساطير ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال أدونا بارك.

وضم تشكيل أساطير ليفربول العديد من النجوم البارزين مثل دوديك، وفيل باب، وفاولر، ولويس جارسيا، وسمايتشر، وأيان راش، فيما ضم تشكيل أساطير دورتموند عدة نجوم أمثال فادينفيلر، ويان كولر، ولامبرت، ومحمد زيدان.

يُذكر أن محمد زيدان كان قد خاض تجربة إحترافية طويلة لنادي بروسيا دورتموند بين الفترة 2008 إلى 2012، منها فترة كانت تحت قيادة يورجن كلوب، المدير الفني الحالي للريدز حالياً، حيث خاض "زيزو" 66 مباراة مع أسود الفيستيفاليا سجل خلالها 13 هدفًا.