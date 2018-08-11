مصدر بـ«التعليم»: هذه طريقة العمل بنظام «المواد الممتدة»

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن نظام المواد الممتدة يقوم على تقسيم كتاب المادة الواحدة على الفصلين الدراسيين دون وجود أي زيادة في عدد الدروس داخل المادة، وبالتالي سيؤدي الطالب الامتحان في المادة على مرتين، امتحان نصف العام وامتحان آخر العام، وأن الجزء الذي يمتحن فيه الطالب في التيرم الأول لا يمتحن فيه الطالب مرة أخرى في التيرم الثاني.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن هذا النظام يأتي في إطار تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة بداية من الصف الأول الثانوي هذا العام، وذلك من أجل التخفيف على الطلاب بدلا من قيام الطالب بدراسة المادة كاملة في فصل دراسي واحد والامتحان فيها، مشيرا إلى أن الصف الأول الثانوي سيكون تجريبيا هذا العام، بمعنى أن درجات الطالب هذا العام لن تضاف إلى مجموعه التراكمي في المرحلة الثانوية، وسيتم احتساب درجات الثانوية العامة للصفين الثاني والثالث الثانوي فقط.

كانت وزارة التربية والتعليم عممت فاكسا رسميا، أمس الجمعة، لجميع المديريات التعليمية تؤكد فيه بدء تطبيق نظام «المواد الممتدة» على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي، ووقف العمل بالمواد 1 و2 و4 بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة 2012 لطلاب الصف الثاني الثانوي، على أن يطبق عليهم قرار المواد الممتدة.